Отключение от тепла 50 домов в Вологде перенесли на следующую неделю

В Вологде отключение теплоснабжения 50 домов в Бывалово перенесли. Его отключат на следующей неделе. Это собираются сделать, чтобы устранить аварию на центральной магистрали, идущей вдоль ул. Поэта Романова. Авария произошла еще 9 февраля.

Специалисты ТГК-2 планировали работы на ночь с 26 на 27 февраля. И, как писала "Комсомолка", должны были отключить горячую воду и отопление в 50 домах. Но дата ремонта перенесена в связи с погодными условиями. В субботу ожидается, что средняя дневная температура составит минус 10 градусов, в воскресенье - минус 7. А с понедельника ожидается подъем температуры. Так что специалисты будут устранять дефекты на теплотрассе в более теплое время - на следующей неделе.

О дне отключения будет сообщено дополнительно. Однозначно, работы будут производиться ночью - чтобы не оставить без тепла детские учреждения и школы.