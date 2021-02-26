К строящемуся в Вологде детском саду на улице Ярославской подключили тепло

Отделочные работы начались в строящемся детском саду на 220 мест на улице Ярославской.

Как сообщает пресс-служба администрации города Вологды, уже полностью закрыт периметр здания и подключено теплоснабжение. Для стройки использован типовой проект - подобное здание возведено в Вологде на улице Молодежной. Кроме групп, в саду будут музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты логопеда и психолога. Стоимость работ составляет порядка 200 млн рублей.

«Сейчас завершается сборка инженерных сетей, параллельно «сушим» здание и выполняем черновую отделку. Когда все строительные работы завершатся, займемся внутренней отделкой вплотную. Также заканчиваем строительство шести кирпичных веранд на прогулочных участках. К концу июня мы должны объект сдать», - говорит генеральный директор компании «Базис ЛТД» Сергей Шушков. Строительство находится под контролем мэра города Сергей Воропанов.

Уже сейчас в Вологде обеспечены местами в детских садах все малыши старше 3 лет и 90% процентов детей ясельного возраста. Актуальная очередь сейчас составляет порядка 600 человек