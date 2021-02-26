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Мотоцикл с коляской столкнулся с иномаркой в Вологде на съезде с моста

ЧП случилось на Пошехонском шоссе
Иван Чухнин
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Стоп-кадр: Baza.net

Стоп-кадр: Baza.net

В Вологде на пересечении улицы Можайского и Пошехонского шоссе, на съезде с Горбатого моста, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Перед пешеходным переходом водитель иномарки притормозил: зеленый свет мигнул и женщина - пешеход подготовилась переходить шоссе. Сзади иномарки двигался мотоцикл с коляской. Водитель его, не успевая затормозить, стал спешно перестраиваться в левый ряд, но мотоцикл занесло, так что коляска задела задний бампер иномарки.

При столкновении никто не пострадал.

ДТП