Мотоцикл с коляской столкнулся с иномаркой в Вологде на съезде с моста

Стоп-кадр: Baza.net

В Вологде на пересечении улицы Можайского и Пошехонского шоссе, на съезде с Горбатого моста, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Перед пешеходным переходом водитель иномарки притормозил: зеленый свет мигнул и женщина - пешеход подготовилась переходить шоссе. Сзади иномарки двигался мотоцикл с коляской. Водитель его, не успевая затормозить, стал спешно перестраиваться в левый ряд, но мотоцикл занесло, так что коляска задела задний бампер иномарки.

При столкновении никто не пострадал.