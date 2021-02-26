Стало известно, какими будут автобусные остановки в Череповце

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На остановках Череповца появятся новые автобусные павильоны. Как сообщил мэр города Вадим Германов, они будут установлены в местах большого пассажиропотока.

Как признается мэр, он следил за дискуссией - какими должны быть сооружения: "Внимательно читали ваши комментарии, записывая все, что необходимо сделать лучше". И, кажется, решение принято. Новые остановки будут двухсторонними. "Всем ожидающим хватит места не только под крышей, но и на лавочках. А прозрачные стекла помогут не пропустить автобус, с какой бы стороны вы ни находились", - к такому решению пришли градоуправители вместе с архитекторами. Возможно, если позволит площадь, рядом с остановкой появятся павильоны со свежей выпечкой, газетами или кофе. Мэр предупреждает: "Никакого спиртного! Это наша принципиальная позиция!" Первые остановочные комплексы появятся на Набережной. Там же будут установлены и трамвайные павильоны.