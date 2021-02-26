В Соколе бойцы вневедомственной охраны спасли жизнь обмороженному мужчине

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Соколе росгвардейцы спасли мужчину от верной гибели. Что сокольчанин лежал на дороге, об этом около 7 утра во вневедомственную охрану сообщили очевидцы. Мужчина лежал на проезжей части улицы Рабочей. Росгвардейцы немедленно выехали на место.

Мужчина находился в полусознательном состоянии, он не мог двигаться, хотя внешних травм у него не наблюдалось. Росгвардейцы срочно вызвали скорую помощь. Скинув с себя бушлаты, они накрыли ими пострадавшего и стали оказывать первую помощь, растирать конечности.

Затем помогли погрузить гражданина в прибывшую скорую.

Пострадавший был срочно госпитализирован в реанимацию райбольницы, медики отметили своевременность и грамотность действия стражей правопорядка.