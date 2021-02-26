В Вологодской области на ходу загорелась легковушка

У автомобиля пострадал моторный отсек. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области на трассе вспыхнула машина. Инцидент произошел 25 февраля, около 16:39 на трассе Москва-Архангельск.

На автомобиле ехал молодой человек. Как сообщает пресс-служба МЧС, Дэу Нексия 2011 года выпуска принадлежит 21-летнему молодому человеку.

Возгорание произошло в моторном отсеке. Огонь повредил 0,3 квадратных метра под капотом. Никто не пострадал. Причина возгорания - устанавливается. На место выезжали пожарные.