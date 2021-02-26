В Вологде под Мересдес попала 12-летняя школьница

Фото: УМВД Вологодской области

В Вологде под Мерседес попала школьница. ЧП случилось 25 февраля в 10:35 на Советском проспекте, у дома №60, недалеко речного вокзала.

35-летний мужчина двигался за рулем Мерседес Бенц 410D. Девочка переходила Советский проспект в сторону улицы Яшина по нерегулируемому переходу.

Водитель по какой-то причине не заметил 12-летнюю школьницу и сбил ее.

На место выехала скорая помощь, у ребенка зафиксированы травмы, школьница была транспортирована в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГИБДД г. Вологды.