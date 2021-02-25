Вологодская автоледи уворачивалась от летящих с лесовоза бревен

Жуткое ДТП

В Вологодской области на участке дороги Тотьма - Чекшино 16 февраля произошло ЧП. Жительница Великого Устюга повстречалась на трассе с лесовозом. Момент ДТП попал на видео с регистратора. Как только большегруз проезжает мимо, становится видно, что на женщину летят бревна.

По какой-то невероятной удаче, в "автоприключении" никто не пострадал. Однако несколько катящихся бревен все-таки задели машину. Если бы были сумерки, то такие неожиданно несущиеся навстречу "дрова" водитель смог бы приметить уже слишком поздно. По видео складывается ощущение, что дальнобойщик не заметил потерь и не тормозил. Подробности аварии устанавливаются.