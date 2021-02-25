В Череповце заметили ястреба, сову, глухаря и филина

Фото ястреба Анастасии Волковой Фото: www.gorodche.ru

Череповчане стали замечать у себя в городе диких птиц: вероятно, многих из них вынудили прилететь аномальные морозы, установившиеся в области.

Местные жители выложили в соцсети фотографии ястреба: хищник врезался в стену дома и упал под крыльцо. Его спасли специалисты (их можно вызвать по телефону +7 (8202) 50-01-00). Если заметите необычных птиц, которым нужна помощь - лучше всего вызвать для них спасателей.

В одной из череповецких групп предположили, что крылатые создания прилетели в Череповец чтобы раздобыть еду. Однако, местные вороны прогоняют таких экзотических конкурентов со своих помоек. Поэтому диких птиц желательно подкармливать подходящим кормом.

В Череповце ранее уже были замечены филин, сова (на улице Гоголя) и даже глухарь, что поселился за Октябрьским мостом.