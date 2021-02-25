Полностью привились "Спутником" на Вологодчине менее одного процента населения

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Как сообщала "Комсомолка", Олег Кувшинников на своей страничке в соцсети пишет, что сделал вторую прививку от коронавируса. Первую прививку вакциной "Спутник" глава региона получил в начале февраля, записавшись через сайт Госуслуг.

На его страничке появилось множество комментариев: люди жалуются, что очередь не движется. Люди записались, но не могут дождаться хотя бы звонка. Некоторые сообщают, что в их населенном пункте нет поликлиники.

Очередь на вакцинацию, например, в Грязовце нужно надо ждать полтора месяца. Гражданам объясняют, что одна ампула на 5 человек, поэтому так долго. Чтобы ускориться, предлагают записываться не по телефону, а через сайт Госуслуг. Вологжане приводят пример Москвы - там развернуто в разы больше прививочных пунктов - привиться можно даже в торговых центрах.

Некоторые привившиеся говорят, что в прививочном пункте они провели около полутора часов!

"Мы всегда первые в мире по виртуозности создания очередей", - резюмирует один из читателей странички.

Как сообщает оперштаб региона, всего в Вологодскую область поступило 29 000 доз вакцин. Первую прививку получили 24 000 человек, а вторую прививку - лишь 3,5 тысячи жителей области, это около 0,3 процента населения. В регионе работает 63 прививочных пункта, они работают в 2 смены.

Напомним, хранение ампул с вакциной должно происходить при низких температурах - поэтому прививочные пункты должны обеспечены мощными морозильниками.

Запись производится через единый портал Госуслуг, или через телефон горячей линии 122.