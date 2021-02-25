В великоустюгском лесу полицейские нашли замерзающего мужчину

Андрей Пожарищенский и Денис Кульневский вместе с добровольцем сумели отыскать замерзающего Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области полицейские обнаружили полураздетого мужчину в снегах Великоустюгского района.

В дежурную часть позвонил местный житель - в начале первого ночи он слышал в окрестностях деревни Добрынино чьи-то крики. По его словам, кто-то в районе асфальтового завода просит о помощи.

На место на служебном автомобиле немедленно направился наряд полиции. Андрей Пожарищенский и Денис Кульчевский заехали за звонившим, затем все трое отправились на поиски. Было темно, мороз стоял около минус 35 градусов, так что необходимо было спешить.

Каково было удивление, когда они нашли кричавшего: на окраине леса на коленях стоял мужчина, подозрительно легко одетый. Он был лишь в спортивных штанах и рубашке, а на ногах - кроссовки. Он не смог объяснить, как оказался один в ночном лесу. Его вывели к машине и доставили в больницу. Как оказалось, это 35-летний устюжанин, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее транспортные полицейские обнаружили жительницу Нижнего Новгорода с обмороженными конечностями. В ходе патрулирования они обратили внимание на женщину, которая лежала недалеко от железнодорожного полотна и была без теплой одежды.

Правоохранители вызвали скорую помощь, донесли пострадавшую до машины медиков. Это оказалась 43-летняя жительница Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба транспортной полиции Вологодской области.