Под Вологдой отремонтируют 18 км дороги от А-114 на Стризнево

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В Вологодском районе до конца октября 2021 года приведут в порядок 18 километров дороги Кузнецовка – Большое Село – Антоново, она известна вологжанам как трасса на Стризнево, где расположен центр отдыха и горнолыжный склон.

Контракт на ремонт заключили с АО «ВАД». По словам начальника Департамента дорожного хозяйства, дорога будет отремонтирована по новому государственному стандарту: применят асфальтобетон новой марки с плотным скелетом из щебня и улучшенным составом. Работы начнутся, как только позволит погода.

Планируется заменить около двух сотен дорожных знаков, нанеcти разметку круглогодичным термопластиком, выставить барьерные ограждения, восстановить 6 остановочных пунктов, обустроить новые посадочные площадки и автопавильоны.