В Череповец доставят еще 35 автобусов на газу по 7 млн рублей каждый

Фото со страницы мэра

Мэр Череповца рассказал о закупке 35 новых автобусов на газомоторном топливе. Новый общественный транспорт поступит в город в 2021 году. Автобусы на компримированном (сжатом) газе куплены в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Каждый экземпляр обошелся в более чем 7 млн рублей. Транспорт приспособлен для маломобильных граждан, а газ позволяет не ухудшать состояние воздуха в городе. Кроме того, есть цифровое табло.

В прошлом году город уже получил 17 новых низкопольных ЛиАЗов на условиях федерального софинансирования в лизинг на срок 5 лет.

Вологде остается о таком только мечтать. Мэр пообещал возродить 3 троллейбусных маршрута в 2022 году, однако многие местные жители относятся к этому заявлению скептически.