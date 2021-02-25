В Вологде с пятницы на субботу отключат тепло и воду

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Жителям областной столицы придется померзнуть в ночь с пятницы на субботу. С 21:00 26 февраля до 07:00 27 февраля в микрорайоне Бывалово 55 домов отключат от отопления и горячей воды, 8 из них переключат на другую станцию. На это время запланирован ремонт коммуникаций ТГК-2. Сегодня на место аварии приехал мэр Вологды.

Дефект на центральной магистрали, идущей вдоль улицы Поэта Романова, был обнаружен 9 февраля по звуку. Место держали под контролем, чтобы не оставить вологжан без тепла в аномальные морозы.

Сейчас к ремонту 40-летних труб подготовлена техника и команда специалистов. Строитель теплотрассы рассказал, что еще 10 лет назад по всем эксплуатационным нормам трубы нужно было менять. Изоляция не такая, диаметры труб - другие.

В Вологде зарегистрировали потепление, в выходные ожидается не ниже -10. Батареи в квартирах вологжан не должны полностью остыть. Работы будут проводиться ночью, т.к под отключение попадают детсады и школы. Жители Бывалово за год уже в 5 раз оказываются без тепла из-за ТГК-2.