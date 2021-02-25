На Вологодчине запретят курить на остановках, переходах и парках

-

На Вологодчине собираются утвердить законопроект о расширении перечня общественных мест, где запрещено курить табак и никотиносодержащие вещества. 24 февраля на заседании правительства Вологодской области он был одобрен, а теперь ожидает принятия на ближайшей сессии регионального Законодательного собрания.

Законотворцы предложили запретить курить на остановках и в 15 метрах от них; на пешеходных переходах; в парках, скверах и набережных; на мероприятиях на открытом воздухе; около входов в кафе, магазины, в помещения госорганов и органов местного самоуправления. Правительство Вологодчины надеется, что так вологжане будут лучше защищены от пассивного курения.