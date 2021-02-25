В Вологде снова открыли катки

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В Вологде с 25 февраля заново запустили ледовые катки на стадионах «Динамо» и «Локомотив». Они временно не работали из-за аномальных холодов. В последние дни стало теплее, поэтому радость зимнего катания снова стала доступна для вологжан. Открыты 14 придомовых катка, при этом 11 из них бесплатные, на остальных можно свободно пройти по определенным дням и часам.

Локомотив открыт 4 дня в неделю. Среда, пятница с 19:00 до 20:00, в суббота – с 14:00 до 21:00, в воскресенье – с 14:00 до 19:30. В пятницу бесплатный вход для пенсионеров с 12:00 до 13:00. За катание взрослым придется отдать 200 рублей, детям до 14 лет 100 рублей. Оплата только банковской картой.

Динамо открыт по средам и пятницам с 17:00 до 21:00, в субботу с 14:00 до 21:00, в воскресенье с 12:00 до 21:00. Вход для взрослых 150 рублей, а детям и по карте Забота 100 рублей. По средам для всех 100 рублей. Для многодетных и воспитанников детских домов в любые дни вход бесплатный.