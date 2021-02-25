На федеральной трассе Холмогоры под Вологдой разбились 3 авто

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодском районе недалеко от деревни Северово на федеральной трассе Холмогоры произошло страшное ДТП. В половину девятого утра на 482 километре автодороги Москва – Архангельск автомобиль "Киа", за рулем которого находился 26-летний мужчина, вылетел на встречную полосу. Иномарка в лобовую врезалась в "Хёндэ", что был под управлением 28-летней девушки. В металлическую массу следом моментально влетела "Лада", ей управлял 30-летий мужчина.

Автомобили раскурочены после лобового столкновения Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Трое водителей получили различные травмы. Подробности произошедшего устанавливаются специалистами, - сообщает пресс-служба областного УМВД.