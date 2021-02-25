В Вологде опубликовали список улиц, на которых обновят освещение

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В областной столице в этом году установят 77 светильников за счет средств областного бюджета по программе «Светлые улицы Вологодчины». На 5 участках улиц освещения сейчас нет, на 14 пешеходных переходах оно недостаточное. Лампы дополнят на подходах к школам №16 и №26: «Вопрос безопасности детей на дорогах всегда важен. Очень рады, что освещение дороги по пути в школу станет более качественным. На данный момент фонари есть, но их недостаточно», - сообщила директриса школы №16.

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде планируется заменить устаревшие лампы на новые светодиодные - всего 13 000 светильников. Продолжается установка умных пешеходных переходов на нерегулируемых перекрестках в микрорайонах.