Супруги выжили в страшном пожаре на Ярославской в Вологде

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице минувшим вечером произошел пожар в панельной пятиэтажке по адресу Ярославская 34. Вспыхнула трехкомнатная квартира на третьем этаже.

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать 10 человек, а трех - спасать. Двух вологжан вывели с 5 этажа, одного с 4 этажа - при помощи средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Квартира была буквально уничтожена огнем. Сгорела мебель, отделка. Подъезд стал черным. Возможными причинами называют неосторожное обращение с огнем жильцов, либо аварийный режим работы электропроводки. На горящей жилплощади находились пожилые супруги - они не пострадали.