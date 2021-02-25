72-летний череповчанин пытался заколоть 72-летнюю пенсионерку

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В городе металлургов осудили 72-летнего пенсионера за нападение на супругу по статьям "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" и "Покушение на убийство".

23 октября в квартире на проспекте Победы нетрезвый череповчанин поссорился с 72-летней женой и стал ее душить двумя руками. В процессе возлюбленный угрожал женщине убийством. Через неделю конфликт вспыхнул вновь. Пьяный супруг вооружился ножом и ткнул им своей жертве в грудь. Потерпевшая сумела спастись и убежать. Медики диагностировали ранение, проникающее в плевральную и брюшную полости, как крайне опасное.

За нападение на хранительницу семейного очага мужчина получил 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщило СУ СК по Вологодской области.