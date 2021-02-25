Вологжанин может отправиться в тюрьму за 5 кубометров леса

Место преступления Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Междуреченском районе была обнаружена незаконная рубка леса объемом в 5 кубометров. Специалисты подсчитали, что преступник таким образом нанес ущерб лесному фонду на 12 тысяч рублей.

По статье УК "Незаконная рубка лесных насаждений" грозит до 2 лет лишения свободы. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить причастного: им оказался не судимый ранее 65-летний местный житель. На допросе он дал признательные показания. В декабре прошлого года пенсионер приехал на тракторе в лес, бензопилой спилил 5 берез и 3 осины. Мужчина пояснил, что стояли морозы, а дом нужно было топить - поэтому-то он и решился на преступление.

Ущерб подозреваемый возместил. Уголовное дело направляется в суд, - сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.