В Вологде обнаружена фальшивка

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице в кредитно-финансовое учреждение попала фальшивая банкнота. Представительница организации сообщила полиции, что подозрительные 5000 рублей обнаружили при пересчете поступивших денежных средств.

Правоохранители направили купюру на экспертизу, которая подтвердила, что такой бумажкой расплачиваться нельзя. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом. Напомним, что сбыт фальшивок преследуется по закону: если опознали такую купюру - звоните в полицию.