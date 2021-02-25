На Вологодчине пройдет областное родительское собрание

-

В Вологодской области 25 февраля в 17:30 по видеосвязи стартует областное родительское собрание. Планируется обсудить с родителями школьников вопросы организации Государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.

На вопросы о ГИА и ЕГЭ ответят специалисты Департамента образования Вологодской области, Центра информатизации и оценки качества образования, Вологодского института развития образования, Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Трансляция будет доступна на ютуб канале Правительства Вологодской области.