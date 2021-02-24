На Вологодчине резко потеплело

Температура поднимется выше нуля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Вологодчине потеплело. Возможно, будет меньше пожаров из-за перекала печей и неисправности электрооборудования, но на дорогах возможна гололедица.

24 февраля погода смягчилась морозы ослабели, температура поднялась до -15, а 25 февраля днем она поднимется почти до нуля. По данным Gismeteo, будет пасмурно, ожидаются обильные осадки. 26 февраля, будет пасмурно, снег с дождем. Ночью 0 градусов, днем - до +3. Такая температура опасна на дорогах - может быть гололед. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Такая же непогода ожидается и субботу, 27 февраля.