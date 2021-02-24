В хозяйстве, где голодали коровы, погасили большую часть задолженности по заработной плате

То, что люди бегут, а коровы голодают, сообщили журналистам местные жители Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Задолженность по зарплате перед работниками предприятия в Надеево, где голодали коровы, погашена, но не полностью. Об этом сообщает информцентр Вологодского района.

В пресс-релизе, в частности, говорится: сельхозпредприятие «Лактис» погасило большую часть задолженности перед работниками. Средства уже переведены на счета сотрудников.

Как сообщили руководители предприятия администрации района, переведено 3,5 млн рублей.

Как сообщала "Комсомолка", в прошлом году в «Лактисе» сложилась непростая ситуация с кормлением коров и выплатой заработной платы. по разным причинам за год погибло более 180 коров.

Чиновники, несмотря на то, что это частное предприятие, подключились к решению вопросов: необходимо было сохранить рабочие места.

В декабре вопрос с кормами был решен, начались выплаты зарплаты.

Сейчас большая часть долгов по заработной плате погашена, а коров кормят по графику. Поставляются комбикорма, закуплено более 100 тонн силоса.