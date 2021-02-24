Организованную преступную группу наркодилеров задержали на Вологодчине

Изъятые наркотики Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце окончено предварительное расследование уголовного дела: семеро вологжан в возрасте от 20 до 34 лет занимались продажей и сбытом наркотиков. Вологжане создали устойчивую группу и распространяли запрещенные вещества посредством закладок и интернета.

Правоохранителям удалось изъять более 700 граммов различных видов синтетических наркотиков. Все подозреваемые заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на преступление", "Торговля наркотиками", "Организация преступного сообщества или участие в нем". Дело направлено в суд, а наркоторговцам грозит до 20 лет лишения.