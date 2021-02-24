Череповчанина нашли в сугробе: теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы

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В Череповце наряд патрульно-постовой службы заметил подозрительного мужчину: незнакомец в мороз рылся в сугробе и при этом часто оглядывался. Правоохранители решили пообщаться со снегокопателем и проверить документы. Череповчанин признался, что искал наркотики.... В кармане уже лежал один пакетик.

Как сообщает УМВД по Череповцу, в пакетике оказался синтетический наркотик массой 1,15 грамма. 34-летний мужчина рассказал, что купил незаконные вещества в интернете исключительно для собственного удовольствия.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Снеговику грозит до 3 лет лишения.