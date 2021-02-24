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Коронавирус Covid-19

На Вологодчине сокращается количество заболевающих COVID-19

Теперь каждый день фиксируется меньше 200 новых пациентов с коронавирусом
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области по состоянию на 24 февраля за сутки выявлено 185 заболевших коронавирусом. Регион теперь занимает 15 место по скорости распространения заболевания в России. Количество зараженных за один день вологжан сейчас в два раза меньше пиковых значений, что были в декабре.

Статистика

Статистика

Фото: Яндекс

Однако уровень смертности остается высоким. Несколько месяцев подряд ежедневно фиксируется 7-10 погибших вологжан. Всего коронавирус забрал жизни 779 жителей области. Моногоспитали остаются наполовину заполненными.