На Вологодчине сокращается количество заболевающих COVID-19

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В Вологодской области по состоянию на 24 февраля за сутки выявлено 185 заболевших коронавирусом. Регион теперь занимает 15 место по скорости распространения заболевания в России. Количество зараженных за один день вологжан сейчас в два раза меньше пиковых значений, что были в декабре.

Статистика Фото: Яндекс

Однако уровень смертности остается высоким. Несколько месяцев подряд ежедневно фиксируется 7-10 погибших вологжан. Всего коронавирус забрал жизни 779 жителей области. Моногоспитали остаются наполовину заполненными.