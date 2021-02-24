В Вологде расширят кольцо Конева-Можайского

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды во время публичного отчета заявил, что кольцевой перекресток Конева-Можайского будет расширен по многочисленным просьбам автолюбителей.

Кольцо было организовано в августе 2020 года для уменьшения заторов и количества ДТП. Однако, аварий стало больше. Водители, по-видимому, не привыкшие к такому перекрестку, часто нарушали ПДД (выезжали из внутреннего кольца сразу на улицу). Автолюбители в ответ на упреки жаловались, что кольцо слишком маленькое: мало просто конусы расставить. В 2019 году там произошло 58 ДТП с 4 пострадавшими, а с августа по декабрь - 67!

Сити-менеджер заявил, что главное - люди перестали получать травмы. Однако было принято решение все-таки расширить кольцо в 2021 году.