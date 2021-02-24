Красноярец требовал с вологжанки 10 тысяч рублей за испугавшее его видео

-

Житель Красноярска подал в Вологодский областной суд на молодую вологжанку. У нее на странице в соцсети было размещено видео, которое нанесло ущерб праву на психологическую неприкосновенность мужчины.

Клип причинил красноярцу страдания, заключающиеся в претерпевании тревоги, страха, ужаса, обиды, разочарования от просмотра данного шокового контента, сообщила пресс-служба судов Вологодской области. Пострадавший заявил, что раньше всегда видел ВКонтакте лишь доброжелательные видео. Тут же эффект неожиданности от громкого крика усилил его переживания. Свои моральные страдания истец оценил в 10 тысяч рублей.

Иск вернулся заявителю, т.к. его нужно было подавать в районный (городской) суд по месту жительства ответчика.