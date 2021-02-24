За пользование штрафстоянкой сокольчанка заплатит 900 тысяч рублей

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В сентябре 2019 года пьяная сокольчанка Алена попала в ДТП на автомобиле Mitsubishi. Технику отбуксировали на спецстоянку в областном центре. Забирать свое имущество девушка не спешила, поэтому управляющие площадкой обратились в Сокольский районный суд с иском о взыскании стоимости услуг с автоледи. Ответчица на заседание не явилась, весточки не направила. Автомобиль до сих пор стоит на стоянке.

Суд взыскал с Алены стоимость услуг в размере 945 018 рублей 68 копеек, из них: за эвакуацию 2 181 рубль, за бережное хранение 912 858 рублей 24 копейки, проценты за неисполнение денежного обязательства - 29 979 рублей 44 копейки. Взысканы и судебные расходы в пользу истца на сумму 1109 рублей.

Заочное решение в законную силу не вступило. Хранитель вправе после письменного предупреждения продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения. Вещи дороже 100 МРОТ могут уйти с аукциона.