В Череповце оплачивают проезд картой 62 процента пассажиров

Фото: ПАТП-1 ВКонтакте

В Череповце в общественном транспорте более половины пассажиров оплачивают проезд картой. В Вологде среди оплативших картой разыгрывают бесплатные проездные.

62% пассажиров перешли на оплату проезда картой в Череповце, сообщает официальный сайт города.

Как сообщили в автоколонне № 1456, 18 февраля зафиксировано 34 886 поездок, из них 20 902 оплачены картами, в том числе через валидатор. Как говорит пресс-секретарь автоколонны № 1456 Татьяна Скородумова, бывают случаи, когда "пассажиры не могут оплатить проезд, так как карта находится в стоп-листе. Но сейчас это уже редкость: приходит по два-три таких обращения в день, мы объясняем, как вывести карту из стоп-листа".

Сейчас в Череповце валидаторами оборудованы 42 автобуса на маршрутах № 5, 6, 7, 9, 13 и 19. Вскоре валидаторы установят в пяти трамваях маршрута № 8.

В Вологде ПАТП-1 заинтересовывает пассажиров подарком - бесплатным проездным: он вручается 100- тысячному пассажиру. Уже произошло два таких розыгрыша. 23 февраля проходила еще одна стимулирующая акция - нужно было сфотографировать билет и выложить фото в сети.

В акции участвовали автобусы и троллейбусы ПАТП №1: № 1, 2, 4Т, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 36 и 42.