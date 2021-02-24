В Вологде сгорел ресторан на Советском проспекте

Фото: МЧС

В Вологде в начале третьего ночи произошел пожар в ресторане «Афины». В ночь на 24 февраля в Вологде загорелся ресторан «Афины», что на Советском проспекте, 134. Пожар произошел в одном из залов заведения.

Стало известно, что заведение к тому моменту не работало. Пострадавших нет.

— Площадь пожара 20 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка, мебель и чердачное помещение деревянных конструкций кровли, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Причина возгорания устанавливается.