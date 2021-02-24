Водитель на легковушке попал под грузовик

Водитель легковушки попал с травмами в больницу. У него c переломы ребер и сотрясением мозга.

ДТП случилось в понедельник, 22 февраля, в 19:30 на 67 километре автодороги Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола» в Шекснинском районе.

43-летний мужчина за рулем ВАЗ-21140 поворачивал налево, он не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю «Скания» с полуприцепом. Большегрузом управлял 37-летний череповчанин. От столкновения легковушка вылетела на обочину.

Травмы получил водитель ВАЗа, он был госпитализирован. У него сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговую травма и перелом ребер, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области.

Автомобиль получил кузовные повреждения.