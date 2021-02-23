Братья из Кадуя стреляли из пистолетов, но остались без оружия

Братья остались без пистолетов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Кадуйчанин стрелял на улице, за что и поплатился. Его отправили под суд. А затем стрельбу открыл и его брат.

Утром 21 августа 2020 года в Кадуе раздались выстрелы. Оказалось, мужчина приехал на автомобиле Skoda Kodiaq в гости к брату, сигналил у его дома на улице Белозерской, но так как брат на улицу не вышел, мужчина достал травматический пистолет GRAND POWER и сделал несколько выстрелов в воздух.

Через час стрелок подъехал на авто к местному отделу полиции. Там правоохранители выявили, что он пьян. Но от прохождения медосвидетельствования водитель отказался. На мужчины были составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Эти материалы рассматривал мировой судья. Он назначил дебоширу наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения права на хранение и ношение оружия с конфискацией пистолета и патронов. Кроме того, мировой судья лишил кадуйчанина водительских прав на тот же срок со штрафом 30 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба судов области, в поле зрения попал и брат стрелка. Буквально спустя месяц после инцидента, кадуйчанин, желая попасть в сауну, также применил огнестрельное оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело.