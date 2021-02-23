Угонщик угнал иномарку с работающим двигателем от кафе в центре Вологды

В Вологде угнали иномарку с парковки у кафе. Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Однако угонщику далеко уехать не удалось. Подозрительную иномарку заметили бойцы Росгвардии. Около часа ночи "Мазда" двигалась по улице Чернышевского. При этом она производила странные маневры - то и дело выезжала на встречку, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

Росгвардейцы обратили на нее внимание и потребовали водителя остановиться. Мужчина припарковался на обочине у перекрестка улиц Чернышевского и Карла Маркса, но затем выскочил и попытался скрыться. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, беглеца задержали, им оказался 28-летний местный житель. Он угнал «Мазду» от кафе на улице Лермонтова. Он увидел, как владелец машины выходил из кафе, включил для прогревания зажигание, а затем вернулся в здание. Ситуацией и воспользовался угонщик: он решил морозной ночью на чужом авто добраться домой.

Его передали наряду ГИБДД для разбирательства, а машина возвращена владельцу.