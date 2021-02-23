Клип вологжанки с неожиданным воплем заставил страдать жителя Красноярска

Житель Красноярска пытается взыскать с молодой вологжанки деньги. Он потребовал 10 000 рублей за шокирующее видео, отправив иск в Вологодский областной суд.

Он заявил, что 11 сентября 2020 года вологжанка совершила в отношении него неправомерное действие, причинила ущерб, нарушив его право на психологическую неприкосновенность. Она разместила шокирующее видео, которое он посмотрел "ВКонтакте" и которое причинило ему страдания. Он описал свои ощущения: это были тревога, страх, ужас, обида и разочарование. . Как утверждает истец, до того момента клипы «ВКонтакте» всегда были доброжелательными. А в этом видео из-за эффекта неожиданности от громкого крика или, как уточнил мужчина, вопля, в ролике, его переживания значительно усилились.

Весь этот кошмар от увиденного мужчина оценил в 10 000 рублей.

Вологодский областной суд получил заявление, ознакомился, но в итоге вернул иск заявителю. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, согласно ст. 26 ГПК РФ иски о возмещении морального вреда не относятся к его подсудности. Такой иск предъявляется в районный (городской) суд по месту жительства ответчика. Так что разбираться с переживаниями мужчины будут в далеком Красноярске.