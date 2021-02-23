В Вологодской области моногоспитали заполнены на 49 процентов

Инфографика: yandex.ru/covid19/

Семь человек умерло за последние сутки в Вологодской области. Ранее несколько дней фиксировалось по 8 смертей. За сутки зафиксировано 197 новых случаев коронавирусной инфекции, 298 человек выздоровело. Такие данные 23 февраля публикует портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала эпидемии заболело коварной инфекцией 38 398 человек, 34 453 человек выздоровело. Умерло с диагнозом новая "коронавирусная инфекция" 772 человека.

Как сообщает оперштаб, моногоспитали региона заполнены на 49 процентов.