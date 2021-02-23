Гендиректора ТГК-2 арестовали на два месяца

Генерального директора ТГК-2 Надежду Пингину взяли под стражу в зале суда в Архангельске. По решению суда она арестована до 17 апреля. В компанию ТГК-2 входит и Вологодская ТЭЦ.

Как сообщала "Комсомолка", 20 февраля ее задержали в Москве и этапировали в Архангельск. Как стало известно, женщине предъявили обвинения по ч.3 ст. 285 УК РФ и ст. 199.2 УК РФ – это злоупотребление полномочиями должностного лица, которые привели к тяжким последствиям, и налоговые преступления – сокрытие налогов на сумму порядка 140 млн. рублей.

Топ-менеджера одной из крупнейших энергетических компаний подозревают в тяжких экономических преступлениях, которые привели к нарушению энергобезопасности целого региона – Архангельской области. Вологодская ТЭЦ - одно из предприятий ТГК-2, ведущей деятельность в нескольких регионах страны и за рубежом.