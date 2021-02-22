В Чагодощенском районе погибли пенсионеры

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В Вологодской области погибли пожилые супруги. ЧП случилось в Чагодощенском районе. Следователи проводят проверку.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, в поселке Первомайский в ночь на 22 февраля загорелся двухквартирный одноэтажный кирпичный дом. Соседи заметили, что около 2 часов появился огнь в квартире 70-летних супругов. Они и вызвали пожарных.

В ходе тушения в первой квартире дома нашли людей - супруги погибли. Все имущество пенсионеров, кровля здания были уничтожены огнем. Вторая квартира дома была нежилой.

На месте происшествия работает следователь - необходимы проверочные мероприятия и пожарно-технические исследования, а также судмедэкспертиза для определения, чтобы определить причину гибели мужчины и женщины.

Как сообщала "Комсомолка", 21 февраля в Чагодощенском районе погибли две девочки. Их мамы в больнице.

Иллюстрация - использовано фото МЧС.