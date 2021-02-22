На родине Деда Мороза замерз водопровод

К концу недели - потеплеет.

В Великом Устюге замерзли водопроводные сети. Без воды остались жильцы нескольких жилых домов. Об этом сообщает информагентство "СМ": в ночь на 22 февраля из-за экстремальных морозов перемерзла вода в центральном водопроводе города.

«Специалисты «Водоканала» работают в авральном режиме. Устраняют проблемы в порядке живой очереди», — сообщает издание. Сколько домов осталось без водоснабжения не сообщается.

В Вологодской области - аномально низкие температуры. В Великом Устюге в ночь на 22 февраля было — 34 градуса мороза, в ночь на 23 ожидается до минус 32. Затем намечается потепление.