В Вологодской области погибли девочки 4 и 9 лет

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В Вологодской области произошла трагедия на дороге: погибли две девочки. ЧП случилось в Чагодощенском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД по области, днем 21 февраля на 286 км трассы Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» столкнулись автомобили Lada Priora и Nissan Terrano.

«Пострадали оба водителя. От полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи четырехлетняя и девятилетняя девочки», — сообщает ведомство.

Согласно предварительной информации, женщина 1978 года рождения на отечественном автомобиле выехала на встречку, там двигалась иномарка, которой управляла женщина 1985 года рождения. Столкновения избежать не удалось. Оба водителя получили травмы. Как стало известно, девочки находились в разных машинах, обгон производился жительницей Череповца в зоне действия запрещающего знака.