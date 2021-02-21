В Вологде разыскивается вор, терроризирующий продуктовые

Подозреваемый Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде ищут продуктового вора. Высокий мужчина в черной куртке, джинсах, черных ботинках и шапке вынес товаров на 7500 рублей из магазина на улице Можайского еще 16 января.

Полицейские просят помочь с поиском подозреваемого: мужчина попал на запись камеры видеонаблюдения. Лицо он закрывал медицинской маской. Имеющим сведения о личности или местонахождении этого человека просят связаться с полицией, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.