В Вологде заменят 13 тысяч уличных светильников на энергосберегающие

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В Вологде стартует программа «Энергосервис», согласно которой планируется заменить 13 тысяч уличных светильников. На данный момент на электричество, по словам мэра, тратится 70 млн рублей в месяц, то после замены на энергосберегающие лампы, сумма составит 26 млн! Кроме того, новые фонари светят лучше и приятней. Общая экономия после замены составит шокирующие 62%. Вологда решилась на этот шаг после успешного опыта других городов: Казани, Иваново, Новгорода.

В 2021 году планируется продолжить реализацию губернаторской программы «Светлые улицы Вологодчины». Новые фонари появятся на 18 участках улиц: там сейчас плохое освещение, либо его нет вовсе. Лампы должны в первую очередь установить над зебрами, чтобы водители лучше видели пешеходов.