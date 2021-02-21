27 участков улиц отремонтируют в 2021 году в Вологде

-

Мэр Вологды во время публичного отчета сообщил, что в 2021 году на средства Дорожного фонда Вологодской области будет отремонтировано 7 участков улиц: Поповича от Кубинской до Чкалова; Гончарная от Гагарина до Петина; Народная от Гончарной до Западной; Доронинская от Дальней до дома № 57 (в два этапа); Пригородная от Конева до Зеленой; Западная на всем протяжении; Можайского, 56-58. На эти цели направлено 100 млн рублей. Сергей Воропанов рассказал о договоренности с губернатором: весь транспортный налог поступает в Дорожный фонд и идет на ремонт улиц города.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологде в этом году планируется ремонт 20 участков улиц. Начинается строительство улицы поэта Романова, Молодежной, продолжения Новгородской. Всего в 2021 на ремонт и строительство дорог, их содержание будет направлено 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.