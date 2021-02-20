Череповчанина лишили водительских прав из-за синих габаритов

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12 января молодой череповчанин ехал на Volkswagen Polo по Советскому проспекту города металлургов. Мировой суд Вологодской области установил, что спереди на автомобиле были размещены синие габариты, что не соответствует требованиям ПДД. Эксплуатация машины запрещена, если на ней установлены спереди световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, либо световозвращающие приспособления не белого цвета.

20-летний череповчанин заявил, что не знал о таких правилах. Оказалось, что такое правонарушение он совершает уже не в первый раз. Суд постановил лишить автолюбителя водительских прав на 6 месяцев с конфискацией габаритных ламп.