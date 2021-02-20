Череповецкий бизнесмен остался под домашним арестом

Подозреваемый Фото: www.gorodche.ru

Сегодня Череповецкий городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу владельца крупного строительного бизнеса Гарлема Заргаряна. Бизнесмена подозревают в хулиганстве с применением оружия, самоуправстве, покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Следователь сообщила, что подсудимый не является по вызовам, а вместо этого пишет заявления о переносе следственных действий по причине болезни или командировок. При этом он ведет активную жизнь: посещает деловые встречи и спортивные мероприятия, дает интервью. Оставаясь на свободе может угрожать свидетелям и потерпевшим, продолжать преступную деятельность или вовсе скрыться от правосудия. При этом Заргарян попросил представить переводчика, хотя русский язык знает хорошо.

Подозреваемый заявил, что виновным себя не считает, о своем местонахождении информировал следователя по телефону. Суд решил, что бизнесмен не участвовал в следствии по состоянию здоровья, что является уважительной причиной. Заргарян будет помещен под домашний арест по месту жительства до 14 апреля 2021 года. Общаться с причастными к уголовному делу ему запрещено. Мужчину освободили в зале суда.

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