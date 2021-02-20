Школьники разработают рекомендации для визуального стиля Вологды

- Фото: Вологда РФ

В Вологде в рамках проектного офиса «Визуальные символы Вологды» разработкой рекомендаций для символов города занимаются школьники и студенты. Молодежь, обучающаяся во Дворце творчества по специальности «Графический дизайн», попытается сделать город привлекательнее.

Новые символы Вологда планируют наносить на фасады домов при капитальном ремонте, на объекты городской инфраструктуры, малые архитектурные формы, городские указатели и другое. Предпринимателям предложат оформить свои объекты согласно новому визуальному стилю. Варианты покажут на согласование с властями в марте. Вологжане тоже смогут проголосовать за лучший вариант.