В Вологде могут отменить поворот налево при выезде с Октябрьского моста в сторону центра

Новая схема движения в центре города может выглядеть так. Вологда.рф

Власти ломают голову - как реорганизовать дорожное движение в Вологде, чтобы было меньше пробок. И вот - революционные предложения озвучил мэр Вологды Сергей Воропанов во время публичного отчета о работе за 2020 год.

В частности, привычный поворот налево при съезде с Октябрьского моста в сторону центра предлагается ликвидировать.

Не секрет, что в городе работали специалисты Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики. Они анализировали городские транспортные потоки и выявляли проблемные точки.

Одним из сложных участков является съезд с Октябрьского моста. Сейчас на этом участке разрешены все направления, здесь много нерегулируемых пешеходных переходов. Это приводит к "образованию точек конфликтного взаимодействия, негативно влияющих на безопасность, пропускную способность и удобство движения".

"В частности, предлагается запретить левый поворот на улицу Сергея Орлова. Это направление планируется оставить только для общественного транспорта. Участки с односторонним движением на проспект Победы у аллеи за памятником Ленину предлагается инвертировать. Соответственно, чтобы попасть на ул. Мира после съезда с Октябрьского моста водителям придется повернуть направо на пр. Победы, а затем налево на участок дороги с односторонним движением, после чего выехать на улицу Мира", - рассказал о предложениях специалистов Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Прямой выезд с улицы Сергея Орлова на проспект Победы также предлагается ликвидировать. Вместо этого водители будут поворачивать на улицу Мира, затем на участок с односторонним движением на пр. Победы и далее выезжать у здания Педагогического колледжа на полноценную магистраль.

Для обеспечения безопасности пешеходов планируется ввести единый регулируемый пешеходный переход на улицу Мира у памятника Ленину. Также светофорные объекты планируется поставить на пересечении улиц Мира - Сергея Орлова.

Предложенная схема организации движения будет вынесена на обсуждение вологжан, сообщает администрация Вологды.