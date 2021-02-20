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В Череповце пешеход-нарушитель получил страшные травмы от внедорожника

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Екатерина Никифорова

Фото: Екатерина Никифорова

Фото: www.gorodche.ru

В Череповце накануне около часа дня на улице Горького сбили мужчину. 32-летний череповчанин переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом находился пешеходный переход.

Нарушителя сбил УАЗ Патриот с 44-летним водителем за рулем. Пострадавший получил серьезные травмы: медики диагностировали перелом бедра, двухлодыжечный перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Его госпитализировали медики.

Водитель был пристегнут, а авто исправно.

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