В Череповце пешеход-нарушитель получил страшные травмы от внедорожника

Фото: Екатерина Никифорова Фото: www.gorodche.ru

В Череповце накануне около часа дня на улице Горького сбили мужчину. 32-летний череповчанин переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом находился пешеходный переход.

Нарушителя сбил УАЗ Патриот с 44-летним водителем за рулем. Пострадавший получил серьезные травмы: медики диагностировали перелом бедра, двухлодыжечный перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Его госпитализировали медики.

Водитель был пристегнут, а авто исправно.